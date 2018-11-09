Гаттузо: Ювентус – одна з найкращих команд Європи, але Мілан не збирається сидіти і плакати в свої носовички

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував ситуацію з великою кількістю травм в команді, а також поділився очікуваннями від майбутнього матчу з туринським Ювентусом в 12-му турі італійської Серії А.

"Завтра нам потрібно буде порахувати, скільки здорових гравців залишилося в команді. Мені доводиться чекати вердикту лікаря, тому що я тренер. Немає сенсу міркувати про те, що нас чекає в матчі проти Ювентуса, поки не буде ясності на тему складу.

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Мусаккіо отримав травму в дивному епізоді, але знаючи його характер, ризикну припустити, що він зробить все можливе, щоб зіграти в неділю. Хакана Чалханоглу просто вдарили по нозі. Давайте почекаємо, що скажуть лікарі.

Ми будемо битися до кінця, тому що пошук виправдань нікуди нас не приведе. Ювентус – одна з найкращих команд Європи, не кажучи вже про Італію, але, незважаючи на всі обставини, ми не збираємося сидіти і плакати в свої носовички. Ми вийдемо на поле і будемо грати у свій футбол", – цитує Гаттузо Sky Sport.

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