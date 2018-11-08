Хавбек Мілана Білья був прооперований і точно не зіграє з Ювентусом

Півзахисник Мілана Лукас Білья не зможе найближчим часом допомогти своїй команді на полі.

Травма Лукаса Більї, отримана на тренуванні напередодні матчу з Удінезе, виявилася серйознішою, ніж здавалося. Аргентинському півзахиснику знадобилося хірургічне втручання, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Опереація відбулася вчера, 8 листопада, у Фінляндії і пройшла успішно. Для відновлення футболісту знадобиться щонайменше 4 місяці.

Таким чином Білья не зможе допомогти Мілану в центральному матчі 12 туру чемпіонату Італії з Ювентусом, який відбудеться вже цієї неділі, 11 листопада.