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Хавбек Мілана Білья був прооперований і точно не зіграє з Ювентусом

9 листопада 07:30 2 Читать на русском
Хавбек Мілана Білья був прооперований і точно не зіграє з Ювентусом
Лукас Білья / фото: ФК Мілан

Півзахисник Мілана Лукас Білья не зможе найближчим часом допомогти своїй команді на полі.

Травма Лукаса Більї, отримана на тренуванні напередодні матчу з Удінезе, виявилася серйознішою, ніж здавалося. Аргентинському півзахиснику знадобилося хірургічне втручання, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Опереація відбулася вчера, 8 листопада, у Фінляндії і пройшла успішно. Для відновлення футболісту знадобиться щонайменше 4 місяці.

Таким чином Білья не зможе допомогти Мілану в центральному матчі 12 туру чемпіонату Італії з Ювентусом, який відбудеться вже цієї неділі, 11 листопада.

Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

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:
31
хв
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Мілан Мілан Лукас Білья Лукас Білья Італія Мілан - Ювентус
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