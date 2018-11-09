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Гаттузо: Ювентус – одна из лучших команд Европы, но Милан не собирается сидеть и плакать в свои носовые платки

12:51 24 Читати українською
Гаттузо: Ювентус – одна из лучших команд Европы, но Милан не собирается сидеть и плакать в свои носовые платки
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал ситуацию с большим количеством травм в команде, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с туринским Ювентусом в 12-м туре итальянской Серии А.

"Завтра нам нужно будет посчитать, сколько здоровых игроков осталось в команде. Мне приходится ждать вердикта врача, потому что я тренер. Нет смысла рассуждать о том, что нас ждет в матче против Ювентуса, пока не будет ясности на тему состава.

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Мусаккио получил травму в странном эпизоде, но зная его характер, рискну предположить, что он сделает все возможное, чтобы сыграть в воскресенье. Хакана Чалханоглу просто ударили по ноге. Давайте подождем, что скажут врачи.

Мы будем драться до конца, потому что поиск оправданий никуда нас не приведет. Ювентус – одна из лучших команд Европы, не говоря уже об Италии, но, несмотря на все обстоятельства, мы не собираемся сидеть и плакать в свои носовые платки. Мы выйдем на поле и будем играть в свой футбол", – цитирует Гаттузо Sky Sport.

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