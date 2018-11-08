Мілан отримає серйозний штраф від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей

Мілан отримає покарання від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб буде оштрафований, а також ризикує отримати бан на реєстрацію новачків у єврокубках.

УЄФА покарає Мілан за порушення правил фінансового фейр-плей. Італійський клуб буде змушений сплатити штраф, розмір якого складе близько 20 млн євро, а також може отримати заборону на реєстрацію новачків у Лізі Європи, повідомляє Football Italia.

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При цьому "россонері" змушені будуть сплатити частину штрафу одразу. Крім того, УЄФА продовжить спостерігати за дотримання Міланом вимог фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, спочатку Мілан отримав дискваліфікацію з Ліги Європи на 2 роки, проте згодом успішно оскаржив це рішення.

До слова, нещодавно повідомлялось, що рішення буде винесено 12 листопада.