"Гаттузо та Тотті", – Мілевський з друзями загорланив у авто гімн Італії

Виявляється, окрім національних гімнів України та Білорусі, Артем Мілевський трохи знає й інші.

Артем Мілевський та Олександр Нойок, які виступають за Динамо Брест, продовжують веселити своїх підписників в Instagram. Цього разу гравці в компанії ще одного товариша спробували заспівати гімн Італії.

"Сахара позаду", – Панков епічно відреагував на перший за рік гол Мілевського

Вийшо не дуже – ще є над чим працювати, адже до знаменитої італійської експресії ще дуже далеко. Не кажучи вже про забування слів.

Втім, можливо, такий спосіб натхнення приніс результат? Адже після цього Мілевський нарешті забив гол – перший за останній рік. У тому ж матчі забитим м'ячем відзначився і Нойок.

"Його Maserati палала, а він спокійно мився в душі", – Адлейба про "золоті" часи Мілевського