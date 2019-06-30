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"Гаттузо и Тотти", – Милевский с друзьями заорал в авто гимн Италии

14:56 102 Читати українською
"Гаттузо и Тотти", – Милевский с друзьями заорал в авто гимн Италии
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Оказывается, кроме национальных гимнов Украины и Беларуси, Артем Милевский немного знает и другие.

Артем Милевский и Александр Нойок, которые выступают за Динамо Брест, продолжают радовать своих подписчиков в Instagram. На этот раз игроки в компании еще одного товарища попытались спеть гимн Италии.

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Вийшо не очень – еще есть над чем работать, ведь до знаменитой итальянской экспрессии еще очень далеко. Не говоря уже о забывании слов.

Впрочем, возможно, такой способ вдохновения принес результат? Ведь после этого Милевский наконец-то забил гол – первый за последний год. В том же матче забитым мячом отметился и Нойок.

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Gatuzo,Totti i Serjio Yanik @alexander_noiok18

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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