"Гаттузо и Тотти", – Милевский с друзьями заорал в авто гимн Италии

Оказывается, кроме национальных гимнов Украины и Беларуси, Артем Милевский немного знает и другие.

Артем Милевский и Александр Нойок, которые выступают за Динамо Брест, продолжают радовать своих подписчиков в Instagram. На этот раз игроки в компании еще одного товарища попытались спеть гимн Италии.

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Вийшо не очень – еще есть над чем работать, ведь до знаменитой итальянской экспрессии еще очень далеко. Не говоря уже о забывании слов.

Впрочем, возможно, такой способ вдохновения принес результат? Ведь после этого Милевский наконец-то забил гол – первый за последний год. В том же матче забитым мячом отметился и Нойок.

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