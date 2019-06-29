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Мілевський вперше в сезоні забив за Динамо Брест, Нойок і Хобленко також відзначилися голами

29 червня 23:06 418 Читать на русском
Мілевський вперше в сезоні забив за Динамо Брест, Нойок і Хобленко також відзначилися голами
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо Брест

Справи українського тріо в чемпіонаті Білорусі йдуть просто чудово.

Чемпіонат Білорусі, 13 тур

Динамо Брест – Іслоч – 5:1

Голи: Савіцький, 6, Мілевський, 17 Нойок, 62, Хобленко, 77 (пен.), Лаптєв, 87 – Комаровський, 56

Цього разу дісталося Іслочі, яка посідає шосте місце.

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Особливу увагу варто приділити голу Артема Мілевського, який відкрив лік своїх м'ячів у поточному сезоні. Ветеран зіграв на добиванні після сейву голкіпера суперників. У другому таймі досягнення Мілевського повторили інші представники України в складі Динамо – Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Після 13 турів динамівці очолюють турнірну таблицю чемпіоната Білорусі, маючи в активі 33 пункти.

Гол Мілевського:

Гол Нойка:

Гол Хобленка:

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