Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо вирішив покинути крісло наставника Мілана.

"Не було визначеного моменту, коли я прийняв таке рішення. Воно приймалося протягом 18-ти місяців, що я працюю тут. Працював в клубі, який ніколи не буде для мене таким же, як всі інші. Це болючий, але обдуманий вибір.

Гаттузо може залишитись в Серії А після відходу з Мілана – на фахівця претендують одразу 2 клуби

Я відмовляюся від дворічного контракту? Так, тому що моя історія з Міланом ніколи не може бути питанням грошей", – цитує 41-річного фахівця видання football-italia.

Нагадаємо, Гаттузо очолив Мілан восени 2017-го. За підсумками минулого сезону "россонері" не потрапили у Лігу чемпіонів, посівши 5-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі