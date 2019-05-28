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Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту

12:03 1015 Читать на русском
Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо вирішив покинути крісло наставника Мілана.

"Не було визначеного моменту, коли я прийняв таке рішення. Воно приймалося протягом 18-ти місяців, що я працюю тут. Працював в клубі, який ніколи не буде для мене таким же, як всі інші. Це болючий, але обдуманий вибір.

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Я відмовляюся від дворічного контракту? Так, тому що моя історія з Міланом ніколи не може бути питанням грошей", – цитує 41-річного фахівця видання football-italia.

Нагадаємо, Гаттузо очолив Мілан восени 2017-го. За підсумками минулого сезону "россонері" не потрапили у Лігу чемпіонів, посівши 5-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

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