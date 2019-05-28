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Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера Милана и отказался от зарплаты за два года контракта

12:04 136 Читати українською
Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера Милана и отказался от зарплаты за два года контракта
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо решить покинуть кресло наставника Милана.

"Не было определенного момента, когда я принял такое решение. Оно принималось в течение 18-ти месяцев, что я работаю здесь. Работал в клубе, который никогда не будет для меня таким же, как все остальные. Это болезненный, но обдуманный выбор.

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Я отказываюсь от двухлетнего контракта? Да, потому что моя история с Миланом никогда не может быть вопросом денег", – цитирует 41-летнего специалиста издание football-italia.

Напомним, Гаттузо возглавил Милан осенью 2017 года. По итогам прошлого сезона "россонери" не попали в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице Серии А.

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Главное Италия Милан Милан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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