Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера Милана и отказался от зарплаты за два года контракта

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо решить покинуть кресло наставника Милана.

"Не было определенного момента, когда я принял такое решение. Оно принималось в течение 18-ти месяцев, что я работаю здесь. Работал в клубе, который никогда не будет для меня таким же, как все остальные. Это болезненный, но обдуманный выбор.

Гаттузо может остаться в Серии А после ухода из Милана – на специалиста претендуют сразу 2 клуба

Я отказываюсь от двухлетнего контракта? Да, потому что моя история с Миланом никогда не может быть вопросом денег", – цитирует 41-летнего специалиста издание football-italia.

Напомним, Гаттузо возглавил Милан осенью 2017 года. По итогам прошлого сезона "россонери" не попали в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице Серии А.

Рекорды в Италии и несбыточная мечта о Лиге чемпионов даже с Роналду: чем запомнится Аллегри в Ювентусе