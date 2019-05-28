Гаттузо може залишитись в Серії А після відходу з Мілана – на фахівця претендують одразу 2 клуби

Схоже, Дженнаро Гаттузо все-таки покине Мілан, але фахівець без роботи не залишиться.

Мілан "пролетів" мимо Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону, зайнявши 5-те місце у турнірній таблиці. Саме цей факт спонукає босів "россонері" до змін на тренерському містку.

Мілан звільнить Гаттузо

Якщо звільнення Дженнаро Гаттузо відбудеться, то фахівець зможе продовжити працювати в італійському чемпіонаті. За інформацією Sky Sport Italia, в послугах 41-річного фахівця зацікавлені Фіорентина та Сампдорія.

Варто відзначити, саме тренер генуезців Марко Джампаоло є одним з претендентів на заміну Гаттузо в Мілані.

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