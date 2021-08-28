Руслан Маліновський дуже поспішав відновитися до старту сезону. Через реабілітацію після травми підготовку довелося форсувати. Однак Джан П'єро Гасперіні поставив українця в стартовий склад вже з першого туру. Це ніщо інше, як свідчення статусу нашого земляка. Ще рік тому навіть за стовідсоткової готовності розраховувати на подібну розкіш було важко.

Гра проти Торіно вийшла суперечливою. Маліновський чимало помилявся і не давав звичного об'єму роботи. Вже перші хвилини сьогоднішнього матчу продемонстрували, що тиждень не минув дарма. Руслан розпочав активно – розганяв атаки, вступав у відбір та опускався у глибину. На 5-й хвилині наш земляк цілком міг відкрити рахунок. Мурієль скинув, а Маліновський з незручної позиції зумів пробити по воротах. Вийшло небезпечно, але трохи вище.

Болонья намагалася пручатися перші хвилин 15. Після цього ініціатива цілковито перейшла до гостей. Аталанта проводила атаку за атакою. Удари по воротах Скорупскі сипалися один за одним – пробивали Мурієль, Ілічічі, Госенс, Пашаліч. "Россоблу" відверто щастило, що жодна з цих спроб не була достатньо прицільною. Хоча й старання захисників команди Сініші Міхайловіча нівелювати не варто. Вони відбивалися з помилками, але самовіддано.

Тримати настільки високий темп упродовж усього тайму важко. Відтак, остання десятихвилинка вже не була настільки багатою на моменти. Натомість побільшало боротьби – подекуди дуже навіть жорсткої. Переважно діставалося бергамаскам. Спочатку Медель перевірив на міцність гомілкостоп Госенса, спровокувавши невеличку суперечку. Згодом дісталося Паломіно, якому розбили голову під час боротьби за верховий м'яч.

Перерва не минула дарма. Команди відпочили і з новими силами взялися штурмувати ворота одна одної. Маліновський намагався розігнати класну атаку, але жорстко отримав по ногах – навіть бутс злетів. Сансоне отримав лише жовту. Відразу міг карати за таку грубість Мурієль. Форвард перехитрив Скорупскі, але не влучив у площину. Болонья відповіла контратакою, яку Муссо довелося переривати виходом за межі штрафного.

Через якихось десять хвилин знову дісталося Маліновському. Під час забігу в контратаку Де Сільвестрі брутально завалив українця на газон. Даніеле Орсато не зафіксував фол, оскільки м'яч залишався у Аталанти. Невдовзі Руслан виконав свої останні дії на полі, допомігши погасити пожежу в своєму штрафному. Замість нього вийшов Маттео Пессіна.