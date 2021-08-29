Невдача Маліновського та Ко та надмірна жорстокість суперників українця у відеоогляді матчу Аталанта – Болонья
Аталанта та Болонья розійшлись миром у 2 турі Серії А. Дивіться відео головних моментів зустрічі на Футбол 24.
Команди розпочали досить активно, обмінявшись гострими ударами Орсоліні та Маліновського – обидва не влучили у площину воріт. Руслан непогано підігравав партнерам та добре відкотив Ілічічу – словенцю забракло точності.
Аталанта – Болонья: несправедлива нічия, Маліновський набирає форму і готується до жорстокості суперників
Але після цього команди перейшли на відверті грубощі. Медель полетів у брутальний підкат проти Госенса, влаштувавши сутичку на полі, а потім Паломіно опинився на газоні із розбитою головою. Аталанта при цьому продовжувала атакувати, проте так і не змогла реалізувати бодай один зі своїх моментів.
Таким чином, Болонья разом з бергамасками набрали по 4 очки та піднялись на 4 та 5 місця відповідно після 2 турів.