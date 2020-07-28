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Гасперіні відзначив роль Маліновського у балансі гри Аталанти

28 липня 23:47 - Читать на русском
Гасперіні відзначив роль Маліновського у балансі гри Аталанти
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні похвалив Руслана Маліновського за значний внесок у камбек проти Парми (2:1).

43’ Деян Кулусевскі
 
Руслан Маліновський 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевскі
70’ Руслан Маліновський
84’ Алехандро Папу Гомес

"Команда добре вміє адаптуватися і намагається знайти інший баланс, тому що у нас є гравці з дуже різними характеристиками, наприклад Пашаліч, Гомес та Маліновський.

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Без Дувана Сапати нам доводилося вносити зміни і шукати інший шлях. Саме тому ми намагаємося вирішити ці проблеми завдяки гравцям з іншими якостями", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу проти Парми і зрівняв рахунок, а під завісу зустрічі Алехандро Гомес вирвав перемогу для Аталанти (2:1).

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Теги
Італія Маріо Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Українці за кордоном Парма - Аталанта Алехандро Папу Алехандро Папу Гомес Руслан Руслан Маліновський
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