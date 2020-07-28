Гасперіні відзначив роль Маліновського у балансі гри Аталанти

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні похвалив Руслана Маліновського за значний внесок у камбек проти Парми (2:1).

"Команда добре вміє адаптуватися і намагається знайти інший баланс, тому що у нас є гравці з дуже різними характеристиками, наприклад Пашаліч, Гомес та Маліновський.

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Без Дувана Сапати нам доводилося вносити зміни і шукати інший шлях. Саме тому ми намагаємося вирішити ці проблеми завдяки гравцям з іншими якостями", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський вийшов на заміну у перерві матчу проти Парми і зрівняв рахунок, а під завісу зустрічі Алехандро Гомес вирвав перемогу для Аталанти (2:1).

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