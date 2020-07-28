Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вдало вийшов на заміну у матчі 37 туру Серії А проти Парми.

Українець з'явився на полі в перерві і зрівняв рахунок на 70 хвилині.

Парма – Аталанта: Маліновський знову забив спритний гол у матчі Серії А

Маліновський заробив право на штрафний удар з відстані близько 23 метрів і сам виконав вирок. Руслан хитро пробив в центр стінки, яка розвалилася, а воротар Парми явно не очікував такого – 1:1.

До слова, цей гол став для Маліновського восьмим в 33 матчах поточного розіграшу Серії А.