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Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця

28 липня 22:12 - Читать на русском
Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця
Руслан Маліновський / Getty Images

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вдало вийшов на заміну у матчі 37 туру Серії А проти Парми.

 

Українець з'явився на полі в перерві і зрівняв рахунок на 70 хвилині.

Парма – Аталанта: Маліновський знову забив спритний гол у матчі Серії А

Маліновський заробив право на штрафний удар з відстані близько 23 метрів і сам виконав вирок. Руслан хитро пробив в центр стінки, яка розвалилася, а воротар Парми явно не очікував такого – 1:1.

До слова, цей гол став для Маліновського восьмим в 33 матчах поточного розіграшу Серії А.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Головне Аталанта - Інтер Відеоновини
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