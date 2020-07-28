Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця

Італія — 28 лип 11676
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Аталанта наближає фінал за срібло – Маліновський забив спритний гол, надихнув на камбек і став лідером Європи
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Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити МетцБельгія — 28 лип 2533
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"У**буй звідси": фанати Динамо ображали Луческу і не пустили доньку Суркіса на стадіон (18+)Україна — 28 лип 9229
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"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІУкраїна — 28 лип 9407
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Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – БебехУкраїна — 28 лип 3516