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Гасперини отметил роль Малиновского в балансе игры Аталанты

28 июля 23:50 - Читати українською
Гасперини отметил роль Малиновского в балансе игры Аталанты
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини похвалил Руслана Малиновского за значительный вклад в камбек против Пармы (2:1).

43’ Деян Кулусевски
 
Руслан Малиновский 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевски
70’ Руслан Малиновский
84’ Алехандро Папу Гомес

"Команда хорошо умеет адаптироваться и пытается найти другой баланс, потому что у нас есть игроки с очень разными характеристиками, например Пашалич, Гомес и Малиновский.

Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точного удара украинца ​​​​​​​

Без Дувана Сапаты нам приходилось вносить изменения и искать другой путь. Именно поэтому мы стараемся решить эти проблемы благодаря игрокам с другими качествами", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Малиновский вышел на замену в перерыве матча против Пармы и сравнял счет, а под занавес встречи Алехандро Гомес вырвал победу для Аталанты (2:1).

Аталанта приближает вице-чемпионство Италии – Малиновский забил ловкий гол, вдохновил камбэк и стал рекордсменом Европы

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