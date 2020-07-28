Гасперини отметил роль Малиновского в балансе игры Аталанты

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини похвалил Руслана Малиновского за значительный вклад в камбек против Пармы (2:1).

"Команда хорошо умеет адаптироваться и пытается найти другой баланс, потому что у нас есть игроки с очень разными характеристиками, например Пашалич, Гомес и Малиновский.

Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точного удара украинца ​​​​​​​

Без Дувана Сапаты нам приходилось вносить изменения и искать другой путь. Именно поэтому мы стараемся решить эти проблемы благодаря игрокам с другими качествами", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Малиновский вышел на замену в перерыве матча против Пармы и сравнял счет, а под занавес встречи Алехандро Гомес вырвал победу для Аталанты (2:1).

Аталанта приближает вице-чемпионство Италии – Малиновский забил ловкий гол, вдохновил камбэк и стал рекордсменом Европы

​​​​​​​