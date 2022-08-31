Контракт Йосіпа Ілічіча достроково розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу.

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Словенець виступав у Аталанті 5 років, але минулого сезону перестав бути важливим гравцем для Гасперіні. З початку 2022 року хавбек провів на полі лише 16 хвилин. Контракт 34-річного ветерана був розрахований ще на один сезон, однак сторони вирішили припинити співпрацю раніше. Остаточна статистика Ілічіча за бергамасків – 60 голів та 44 асисти у 173 матчах.

Нагадаємо, Аталанті також приписували бажання продати Руслана Маліновського, який був прямим конкурентом словенця.

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