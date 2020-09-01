"Міранчук – це заміна Ілічічу, хоч він і не дублює його роль. Я вже просив подібного гравця перед початком минулого сезону, тому що ми розуміли, що Ілічіч не зможе грати в кожному матчі, і у нас не було гравця з подібними якостями.

Аталанта підписує конкурента для Маліновського з Росії – Локомотив офіційно підтвердив трансфер

Росіянин молодий і талановитий. Зараз він травмований, через що йому доведеться пропустити кілька тижнів. Ми не повинні чекати від нього негайного результату", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

До слова, Міранчук провів 32 поєдинки у минулому сезоні в складі Локомотива, записавши до свого активу 16 голів та 5 асистів. Сезон 2020/21 вже розпочався в чемпіонаті Росії, а хавбек у 5 матчах вже відзначився 2 голами та результативною передачею.

Що не гол, то шедевр. Маліновський розстріляв Серію А своєю гарматою – відео та стиль ударів