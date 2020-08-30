Локомотив та Аталанта досягли принципової згоди щодо умов переходу 24-річного гравця збірної Росії. Олексій Міранчук стане гравцем Аталанти після проходження медогляду, повідомляє офіційний сайт "залізничників".

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Деталі угоди наразі невідомі, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 5-річний контракт та 14,5 млн євро компенсації. Зауважимо, що Міранчук виступає на позиції центрального хавбека, як і гравець збірної України Руслан Маліновський. Як відомо, український хавбек перебрався до лав Аталанти влітку минулого року та забив 8 голів у дебютному сезоні в Серії А, до яких додав 5 асистів.

Зауважимо, що Transfermarkt оцінює Міранчука у 18 млн євро. За дев'ять сезонів у складі Локомотива росіянин провів 228 матчів, забив 43 голи, віддав 45 гольових передач і став чемпіоном країни.

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