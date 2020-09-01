"Миранчук - это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами.

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Россиянин молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

К слову, Миранчук провел 32 поединка в прошлом сезоне в составе Локомотива, записав в свой актив 16 голов и 5 ассистов. Сезон 2020/21 уже начался в чемпионате России, а хавбек в 5 матчах уже отметился 2 голами и результативной передачей.

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