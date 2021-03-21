"Це було гарне випробування. Верона вдома завжди створює проблеми, але ми впоралися. Можливо, моментами ми грали не так добре, але головне – ми перемогли і продовжуємо йти в групі лідерів.

Феєрія Маліновського та дебют Коваленка у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 0:2

Нова схема? Ми так грали і раніше, щоправда, не з початку матчу. У будь-якому разі ми звикли до цієї системи, особливо проти деяких команд. Сьогодні ми теж зробили це з необхідності, але гравці все добре зрозуміли і провели чудовий матч. У такі моменти виникає потреба в особливих гравцях. Міранчук зіграв вдало, також Маліновський, Пашаліч, Ілічіч. Мені доводиться знаходити ідеальне рішення для кожного окремого матчу", – наводить слова Гасперіні Sky Italia.

Нагадаємо, Руслан Маліновський відзначився голом та асистом, а Віктор Коваленко провів свої дебютні хвилини за Аталанту.

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