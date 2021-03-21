"Это было хорошее испытание. Верона дома всегда создает проблемы, но мы справились. Возможно, моментами мы играли не так хорошо, но главное – мы победили и продолжаем идти в группе лидеров.

Феерия Малиновского и дебют Коваленко в видеообзоре матча Верона – Аталанта – 0:2

Новая схема? Мы так играли и раньше, правда, не с начала матча. В любом случае мы привыкли к этой системе, особенно против некоторых команд. Сегодня мы тоже сделали это из необходимости, но игроки все хорошо поняли и провели великолепный матч. В такие моменты возникает потребность в особых игроках. Миранчук сыграл удачно, также Малиновский, Пашалич, Иличич. Мне приходится находить идеальное решение для каждого отдельного матча", – приводит слова Гасперини Sky Italia.

Напомним, Руслан Малиновский отличился голом и ассистом, а Виктор Коваленко провел свои дебютные минуты за Аталанту.

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