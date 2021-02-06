"Деякі гравці вимкнулися, деякі – ні, але останні 10 хвилин першого тайму справді виглядали так, ніби ми зупинилися. У Торіно було чотири спроби, перш ніж нарешті забити другий гол.

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Думаю, першопричиною всього цього була втома. Ми приїхали пізно з Неаполя (після півфіналу Кубка Італії), деякі футболісти не повністю відновилися.

Ми завжди використовуємо одних і тих же захисників, і це призводить до втоми. Був період, коли ми пропустили дуже мало голів, було складно знайти шанси здолати оборону. Сьогодні припустилися помилок в ситуаціях, які було досить легко контролювати", – цитує Гасперіні Football Italia.

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