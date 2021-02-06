Гасперіні озвучив причини втрати очок проти Торіно, хоча Аталанта мала перевагу в три м'ячі
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічийний результат матчу 21-го туру Серії А проти Торіно (3:3).
"Деякі гравці вимкнулися, деякі – ні, але останні 10 хвилин першого тайму справді виглядали так, ніби ми зупинилися. У Торіно було чотири спроби, перш ніж нарешті забити другий гол.
Аталанта – Торіно – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Думаю, першопричиною всього цього була втома. Ми приїхали пізно з Неаполя (після півфіналу Кубка Італії), деякі футболісти не повністю відновилися.
Ми завжди використовуємо одних і тих же захисників, і це призводить до втоми. Був період, коли ми пропустили дуже мало голів, було складно знайти шанси здолати оборону. Сьогодні припустилися помилок в ситуаціях, які було досить легко контролювати", – цитує Гасперіні Football Italia.
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