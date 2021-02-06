"Некоторые игроки выключились, некоторые – нет, но последние 10 минут первого тайма действительно выглядели так, будто мы остановились. У Торино было четыре попытки, прежде чем наконец-то забить второй гол.

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Думаю, первопричиной всего этого была усталость. Мы приехали поздно из Неаполя (после полуфинала Кубка Италии), некоторые футболисты не полностью восстановились.

Мы всегда используем одних и тех же защитников, и это приводит к усталости. Был период, когда мы пропустили очень мало голов, было сложно найти шансы преодолеть оборону. Сегодня допустили ошибки в ситуациях, которые были достаточно легко контролировать", – цитирует Гасперини Football Italia.

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