Аталанта розписала нічию з Торіно у 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Торіно.

Аталанта приймала одного із аутсайдерів Серії А і дуже хвацько розпочала матч. Вже до 21-ї хвилини голкіпер Торіно тричі був змушений діставати м'яч із сітки власних воріт.

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Ближче до завершення тайму "бики" ожили, відквитавши два голи, а наприкінці поєдинку Бонаццолі шокував господарів, вирвавши для своєї команди нічию.

Після звітного матчу команда Руслана Маліновського набрала 37 очок і залишилася на 7 місці турнірної таблиці Серії А. Торіно з 16 балами над зоною вильоту.

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