Гасперіні: Аталанта навіть і не могла мріяти про Лігу чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками про вихід в Лігу чемпіонів.

"Потрапити в Лігу чемпіонів – це те, про що ми навіть і мріяти не могли. З нами раніше ніколи такого не траплялося, і це те, що ми зробили гідним і відповідальним чином.

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Я думаю, що Аталанта в наступному сезоні дуже гідно виглядатиме в Лізі чемпіонів", – поділився Гасперіні в коментарі Football Italia.

Нагадаємо, Аталанта в останньому турі здолала Сассуоло та посіла почесне третє місце в чемпіонаті Італії, що дозволить бергамаскі зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

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