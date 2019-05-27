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Гасперини: Аталанта даже не могла мечтать о Лиге чемпионов

08:28 78 Читати українською
Гасперини: Аталанта даже не могла мечтать о Лиге чемпионов
Джан Пьеро Гасперини / Corriere dello Sport

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о выходе в Лигу чемпионов.

"Попасть в Лигу чемпионов – это то, о чем мы даже и мечтать не могли. С нами ранее никогда такого не случалось, и это то, что мы сделали достойным и ответственным образом.

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Я думаю, что Аталанта в следующем сезоне будет очень достойно выглядеть в Лиге чемпионов", – поделился Гасперини в комментарии Football Italia.

Напомним, Аталанта в последнем туре одолела Сассуоло и заняла почетное третье место в чемпионате Италии, что позволит бергамаски сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

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