Торіно на власному полі впевнено переміг Лаціо: 38-й тур Серії А, матчі неділі

У рамках 38-го туру Серії А Лаціо у результативному матчі поступився Торіно. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 38-й тур

Торіно – Лаціо – 3:1

Голи: Фальке, 51, Луліч, 53, Де Сільвестрі, 80 – Іммобіле, 66

Сампдорія – Ювентус – матч розпочнеться о 19:00

Аталанта – Сассуоло – матч розпочнеться о 21:30

Інтер – Емполі – матч розпочнеться о 21:30

Кальярі – Удінезе – матч розпочнеться о 21:30

Рома – Парма – матч розпочнеться о 21:30

СПАЛ – Мілан – матч розпочнеться о 21:30

Фіорентина – Дженоа – матч розпочнеться о 21:30

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У неділю відбулись матчі останнього туру чемпіонату Італії сезону 2018/19.

У першому з них Торіно приймав Лаціо. "Гранатові", незважаючи на чудово проведений сезон, не потраплять у єврокубки (навіть якщо наздоженуть Рому – поступатимуться їй за особистими зустрічами). Натомість Лаціо, завдяки перемозі у Кубку Італії, напряму потрапив у Лігу Європи. Ця гра також стала останньою у кар’єрі 37-літнього захисника Торіно Еміліано Моретті.

Перший тайм матчу пройшов за значної переваги Торіно, однак по-справжньому небезпечних моментів команди майже не створили. Слід згадати хіба-що падіння Чіро Іммобіле у штрафному майданчику суперника, яке арбітр проігнорував та небезпечну атаку "биків" на останній хвилині.

Друга половина зустрічі розпочалась з атак Торіно і вже на 51-й хвилині одна з них втілилась у гол: Ола Айна вкинув з-за бокової і набігавший у штрафний майданчик Яго Фальке вдотик пробив повз голкіпера. А за дві хвилини Саша Лукіч після передачі Суаліхо Мейте, вийшовши віч-на-віч, обіграв голкіпера і забив у пусті ворота. Наполі одразу ж кинувся відігруватись і завдав кількох небезпечних ударів по воротах суперника. На 66-й хвилині Чіро Іммобіле після передачі Марко Пароло з меж штрафного відправив круглого у сітку. А на 73-й хвилині той же Іммобіле зобов’язаний був зрівнювати рахунок та пробив поруч зі стійкою. За десять хвилин до закінчення матчу Лоренцо Де Сільвестрі після сейву голкіпера добив шкіряного у пусті ворота і збільшив перевагу Торіно до двох м’ячів. На другій доданій хвилині гравці Торіно з меж штрафного майданчика завдали три підряд удари у ствір воріт і лише самовіддана гра голкіпера і захисників врятувала Лаціо від четвертого голу.

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