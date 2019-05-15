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Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії

15 травня 23:44 1317 Читать на русском
Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії
Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії

У фіналі Кубка Італії Аталанта на останніх хвилинах поступилась Лаціо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Сергєй Мілінковіч-Савіч 82’
Карлос Хоакін Корреа 90’
82’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
90’ Карлос Хоакін Корреа

У Римі на Стадіо Олімпіко у фіналі Кубка Італії зійшлись бергамська Аталанта та римський Лаціо. Для "орлів" виграш Кубка – останній шанс врятувати невдалий сезон, адже навіть дві перемоги у останніх матчах не гарантують їм місця у Лізі Європи. Більше того, невдача у цьому матчі могла позбавити Сімоне Індзагі роботи.

"Боги" стали справжнім відкриттям та окрасою нинішнього сезону. Аталанта за два тури до закінчення чемпіонату займає четверте місце і відстає від Інтера всього на одне очко. Тож бергамці мали всі шанси завоювати путівку у Лігу чемпіонів. До речі, Аталанта 57 років не вигравала Кубка Італії і 23 роки не брала участі у фіналі цього турніру. Безперечно цей матч обіцяв стати одним із найцікавіших фіналів Кубка Італії у ХХІ столітті.

З перших хвилин матчу ініціативою заволоділи футболісти з Бергамо, однак римляни після такого натиску швидко прийшли до тями і відтіснили суперника до центру воріт. Обидві команди протягом першого тайму створили кілька непоганих моментів, однак найбільш реальний шанс відкрити рахунок мав Мартен де Рон, коли після його удару м’яч влучив у стійку воріт. Перша 45-хвилинка запам’яталась напругою і шаленою боротьбою на кожному клаптику поля, доказом чому стали чотири жовті картки, показані арбітром.

Другий тайм фактично став відображенням першого: запекла безкомпромісна боротьба, непоступливість, небезпечні моменти, яким бракувало точного завершального удару.

На 77-й хвилині Алехандро Гомес змарнував чудову нагоду вивести Аталанту вперед – м’яч після його удару влучив у ліву штангу.

За п’ять хвилин Сєргей Мілінковіч-Савіч, який буквально кілька хвилин тому з’явився на полі, після подачі з кутового головою переправив м’яч у ворота. А на останній хвилині матчу Карлос Хоакін Корреа, пройшовши пів поля, забив чудовий гол і встановив остаточний рахунок у матчі 0:2.

Тож Лаціо — володар Кубка Італії 2018/19.

blog_ava
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