FA вирішила не карати Гарначо за емодзі горили на адресу свого партнера по Манчестер Юнайтед Андре Онана. Пояснення аргентинця виявилося достатнім для припинення справи. Про це інформує ВВС.

Гравця Манчестер Юнайтед підозрюють у расизмі – жертвою є зірковий одноклубник

Два тижні тому після перемоги над Копенгагеном у Лізі чемпіонів (1:0) Онана відбив пенальті на останніх секундах зустрічі, і тим самим приніс "червоним дияволам" перемогу. Гарначо опублікував в Instagram хвалебний відгук про гру Онана, супроводивши його емодзі горили. Після цього FA оголосила про початок розслідування, підозрюючи расизм у діях аргентинця.

Онана відразу ж заступився за свого партнера. "Я точно знаю, що мав на увазі Гарначо: владу і силу", – зазначив голкіпер.

Онана врятував Манчестер Юнайтед на останній секунді, парирувавши пенальті – перша перемога в ЛЧ для "дияволів"