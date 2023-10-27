Після перемоги над Копенгагеном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Алехандро Гарначо присвятив Андре Онана твіт з емодзі горили. Після зауважень про те, що подібний вираз емоцій може бути витлумачений як прояв расизму, аргентинець свою публікацію видалив.

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Але це не врятувало півзахисника від розслідування FA. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Футбольна асоціація Англії вирішила розслідувати публікацію Гарначо.

Сам Онана відреагував на цей скандал, заступившись за свого одноклубника. "Люди не повинні вибирати, на що мені ображатися. Я точно знаю, що мав на увазі Гарначо: силу і міць. Ця тема не повинна отримати розвитку", – написав Онана у своєму Instagram.

Нагадаємо, що саме Онана приніс МЮ перемогу в матчі з Копенгагеном, відбивши пенальті в компенсований до другого тайму час (1:0).

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