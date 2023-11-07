FA решила не наказывать Гарначо за эмодзи гориллы в адрес своего партнёра по Манчестер Юнайтед Андре Онана. Объяснения аргентинца оказалось достаточным для прекращения дела. Об этом информирует ВВС.

Игрок Манчестер Юнайтед подозревается в расизме – жертвой является звёздный одноклубник

Две недели назад после победы над Копенгагеном в Лиге чемпионов (1:0) Онана отразил пенальти на последних секундах встречи, и тем самым принёс "красным дьяволам" победу. Гарначо опубликовал в Instagram хвалебный отзыв об игре Онана, сопроводив его эмодзи гориллы. После этого FA огласила о начале расследования, подозревая расизм в действиях аргентинца.

Онана сразу же заступился за своего партнёра. "Я точно знаю, что имел в виду Гарначо: власть и силу", - отметил голкипер.

Онана спас Манчестер Юнайтед на последней секунде, парировав пенальти – первая победа в ЛЧ для "дьяволов"