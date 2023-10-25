У вівторок стартував 3-й тур групового етапу Ліги чемпіонів. Читайте звіт про матчі у групах А і В на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група А

Манчестер Юнайтед – Копенгаген – 1:0

Гол: Магуайр, 72

Нереалізований пенальті: Ларссон, 90+7 (Копенгаген)

Група В

Ланс – ПСВ – 1:1

Голи: Ваі, 65 – Бакайоко, 55

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Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Копенгаген. "Червоні дияволи" підходили до протистояння у статусі відвертих аутсайдерів: дві поразки на старті від Баварії (3:4) та Галатасарая (2:3) опустили команду на дно турнірної таблиці групи А. Незначна перевага господарів у володінні м'ячем у першому таймі нівелювалась бажанням суперника і намаганням бити по воротах у будь-якій зручній ситуації. Копенгаген вже на 5-й хвилині міг виходити вперед, але Гонсалвешу відверто не пощастило – м'яч влучив у стійку. МЮ обмежувались напівмоментами: гравцям бракувало майстерності, а коли вдавалось загострювати – чудово грали захисники данської команди.

На початку другого тайму лише реакція Онана врятувала МЮ після потужного пострілу Лерагера з лінії штрафного. За мить вже Ашурі замикав на дальній стійці – зависоко. Хьойлунд у боротьбі з захисником опинився на газоні у воротарському Копенгагена – впав сам, але агресивно вимагав пенальті, розуміючи, що з такою грою треба хапатися за будь-який шанс. На 54-й хвилині вже Грабара відпрацював на відмінно, потягнувши у стрибку м'яч після пострілу Еріксена. За мить поляк вийшов далеко з воріт і зніс Рашфорда, завадивши тому відкрити рахунок у матчі. Манкуніанці традиційно кинулись до арбітра, але той зафіксував офсайд.

В середині тайму Гарначо вийшов сам на сам з Грабарою і... знову програв дуель 24-річному кіперу. Рятувати Юнайтед від потенційного фіаско викликався мемний Магуйар, який у стрибку головою переправив сферу у кут воріт після розіграшу кутового. Гарначо міг ставити крапку у матчі, але з близької відстані не зміг переграти Грабару, який цього вечора творив дива.

На 5-й доданій хвилині запахло смаженим: м'яч влучив у руку Мактомінаю і суддя призначив пенальті у ворота англійців. До м'яча підійшов Ларсссон і... не зумів переграти Онана. Перемога дозволила МЮ набрати 3 бали і обійти Копенгаген, який з 1 очком опустився на дно турнірної таблиці.

У групі Б Ланс у статусі лідера зустрічався з ПСВ. Господарі до перерви більше били по воротах суперника, однак саме нідерландці мали залізобетонний шанс вийти вперед – Лосано в середині тайму влучив у праву стійку.

Після відпочинку команди протягом 10 хвилин обмінялись голами: спочатку гостям вдався швидкий випад, який завершився потужним ударом від Бакайоко, а згодом Ланс зумів відновити статус-кво. Наприкінці матчу Верман та Медіна могли вирішувати долю зустрічі на користь своїх команд, але обом бракувало лічених сантиметрів. Зрештою все завершилось бойовою нічиєю: Ланс з 5-ма очками опустився на другу сходинку, ПСВ з 2-ма пунктами останній.

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