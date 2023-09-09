"Майже все своє футбольне життя я провів у київському Динамо. Цей клуб став для мене справжнім домом, а люди, які в ньому працюють, стали моєю другою родиною.

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Разом ми пережили багато подій, як перемог, так і поразок. Але кожного разу, коли ставало важко, я рухався вперед завдяки вболівальникам клубу. Саме їхня підтримка та довіра були моєю головною мотивацією виступів за Динамо.

Я дуже вдячний динамівським фанатам. Упевнений, що вони бачили та розуміли, що у кожній грі я віддавав усі сили для перемоги Динамо. Інколи це виходило занадто емоційно, але інакше я просто не вмію. Футбол – це пристрасть, емоції, боротьба та конкуренція. На шляху до динамівських перемог я був щирим та небайдужим гравцем, саме таким, як і наші вболівальники. Тому я завжди буду вдячним керівництву клубу та його президенту Ігорю Суркісу.

За часи у клубі я грав під керівництвом різних головних тренерів та асистентів. Дякую кожному з них за внесок у розвиток Динамо та мої успіхи.

Дякую всім партнерам, з ким я грав у складі команди, медичному штабу, адміністраторам та всім працівникам клубу. Бажаю вам перемог на футбольних полях України та Європи, а головне – миру в нашій країні", – цитує Гармаша офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, українець підписав з хорватським Осієком однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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