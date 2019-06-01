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Гармаш, Сидорчук і Шапаренко – не для Динамо, – Сабо

17:21 931 Читать на русском
Гармаш, Сидорчук і Шапаренко – не для Динамо, – Сабо
Сидорчук і Гармаш / фото: ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився думкою, кого киянам потрібно підписати в літнє трансферне вікно.

"Керівництво клубу повинно мати мільйони для придбання дійсно хорошого гравця. Я проти підписання вільних агентів – і там не підійшов, і там, а Динамо бере. Це вже другий чи третій сорт. Потрібно бути уважними. Це ж Динамо, як-не-як.

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Для початку, киянам потрібен кваліфікований опорний півзахисник, який уміє відбирати і починати атаку, який грамотно бачить поле і мало помиляється. Вік – до 25 років. Такі гравці є, але потрібні гроші. Ще обов'язково потрібен забивний форвард. Без нього ніяк.

Чи можливо знайти таких гравців в УПЛ? Так, але я не буду називати імен, щоб когось не образити. І в нашому чемпіонаті, і в Європі, є гідні українські футболісти на цю позицію. Селекція в Динамо працює – вони повинні когось підшукати. Головне – не купувати відіграних футболістів і не приймати вільних агентів.

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Є в Динамо і молодь. Але подивіться, що сталося з Гармашем – він провалився, зовсім немає його. Сидорчук в запасі сидить. Шапаренко не росте. Мені здається, що вони не для Динамо.

Два роки тому, говорили, що Шепелєв – класний гравець, але він теж не росте. Середня лінія постійно провалюється і нікому починати атаку, змушені відбиватися", – поділився Сабо в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

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Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Йожеф Сабо Трансфери Динамо Київ Денис Гармаш Денис Гармаш Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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