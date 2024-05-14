Тухель всерйоз роздумує, чи варто йому залишатися в Баварії. З цієї причини він не хотів, щоб клуб вшановував його перед грою 33-го туру Бундесліги з Вольфсбургом – цей матч став для Баварії останнім домашнім у цьому сезоні. Сценарій, який ще кілька днів тому вважався немислимим, тепер виглядає цілком імовірним. Якщо команда, спортивне керівництво на чолі з Еберлем і Фройндом, а також сам Тухель пристрасно висловляться на користь цього плану, то в керівництві клубу не буде нікого, хто виступить проти такого розвитку подій. Про це інформує Süddeutsche Zeitung.

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Наразі Тухель сумнівається в тому, чи варто йому погоджуватися стати лише п'ятим варіантом після відмов Хабі Алонсо, Юліана Нагельсманна, Ральфа Рангніка та Олівера Гласнера. Навіть якщо Томас погодиться залишитися в Баварії, клуб не запропонує йому довгостроковий контракт – угода буде розрахована ще на один сезон. Якщо Тухель вирішить залишитися, наступного літа мюнхенський клуб абсолютно точно шукатиме нового тренера.

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