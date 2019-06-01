Гармаш, Сидорчук и Шапаренко – не для Динамо, – Сабо

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением, кого киевлянам нужно подписать в летнее трансферное окно.

"Руководство клуба должно иметь миллионы для приобретения действительно хорошего игрока. Я против подписания свободных агентов – и там не подошел, и там, а Динамо берет. Это уже второй или третий сорт. Нужно быть внимательными. Это же Динамо, как никак.

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Для начала, киевлянам нужен квалифицированный опорный полузащитник, умеющий отбирать и начинать атаку, грамотно видит поле и мало ошибается. Возраст – до 25 лет. Такие игроки есть, но нужны деньги. Еще обязательно нужен забивной форвард. Без него никак.

Возможно ли найти таких игроков в УПЛ? Да, но я не буду называть имен, чтобы кого-то не обидеть. И в нашем чемпионате, и в Европе, есть достойные украинские футболисты на эту позицию. Селекция в Динамо работает – они должны кого-то подыскать. Главное – не покупать отыгранных футболистов и не принимать свободных агентов.

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Есть в Динамо и молодежь. Но посмотрите, что случилось с Гармашем – он провалился, совершенно нет его. Сидорчук в запасе сидит. Шапаренко не растет. Мне кажется, что они не для Динамо.

Два года назад, говорили, что Шепелев – классный игрок, но он тоже не растет. Средняя линия постоянно проваливается и некому начинать атаку, вынуждены отбиваться", – поделился Сабо в интервью dynamo.kiev.ua.

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