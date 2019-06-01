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Розмова Хацкевича та Суркіса відбудеться не раніше наступного тижня, – ЗМІ

13:23 251 Читать на русском
Розмова Хацкевича та Суркіса відбудеться не раніше наступного тижня, – ЗМІ
Олександр Хацкевич / Футбол 24

Майбутнє Олександра Хацкевича в Динамо залишиться невідомим як мінімум до наступного тижня.

Розмова між президентом Динамо Ігорем Суркісом та наставником команди Олександром Хацкевичем мала відбутись вчора, 31-го травня, але, як повідомлялось, не була здійснена через об'єктивні причини.

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Зустріч не відбудеться і протягом вихідних, повідомляє dynamo.kiev.ua. Тобто, майбутнє білоруського спеціаліста Динамо вирішиться не раніше понеділка.

Нагадаємо, Хацкевич очолює Динамо з літа 2017-го року, контракт білоруського спеціаліста закінчився 31-го травня, тобто київська команда фактично перебуває без тренера.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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