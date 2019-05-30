Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19

Олександрія поступилась Динамо (0:2) в рамках останнього туру УПЛ сезону 2018/19. Детальний звіт про поєдинок читайте на Футбол 24.

Центральний поєдинок та онлайн-трансляція останнього матчу УПЛ сезону 2018/19 розпочались о 19:30. Олександрія ще до поєдинку забронювала собі бронзові медалі чемпіонату, а Динамо вже кілька турів тому позбулось можливості втратити другу сходинку, тому турнірної мотивації у матчі не було. Особливе значення цей поєдинок мав для наставника "біло-синіх" Олександра Хацкевича, адже "чутки" про його звільнення отримують все більше підгрунтя.

Перед поєдинком заповнені трибуни стадіону Ніка спостерігали за красивим перфомансом від фанатів Олександрії. За допомогою піротехніки ультрас "заховали" поле під жовто-зеленим димом, виглядало дуже ефектно.

Господарі активно розпочали зустріч. Кілька небезпечних прострілів у карний майданчик киян змусили попотіти захисників гостей. Вже на 4-й хвилині Кирило Ковалець міг відкривати рахунок, опинившись з м'ячем за кілька метрів від воріт, але арбітр вирішив, що хавбек олександрійців підіграв собі рукою, справедливе рішення.

Через 5 хвилин голкіпер господарів Юрій Паньків, який нещодавно отримав дебютний виклик у збірну України, необачно вибивав м'яч зі своїх володінь і дозволив Назарію Русину перехопити круглого. На щастя для воротаря, форвард киян не зміг вдало скористатись моментом і поспіхом пробив точно в Паньківа.

Господарів зовсім не лякав зірковий статус суперника і вони продовжували свої набіги на половину поля киян. Одна з таких атак могла завершитись взяттям воріт, але той же Коломоєць не зміг влучно пробити з розвороту і м'яч пролетів над поперечкою.

На 21-й хвилині гості все-таки вийшли вперед. Хороша атака лівим флангом завершилась прострілом від новачка "біло-синіх" Де Пени, після чого Русин в дотик підкорегував траєкторію польоту м'яча, а Віктору Циганкову на дальній стійці залишилось лише розстріляти ворота Паньківа. 1:0.

Вже у першому таймі Хацкевич змушений був вдатись до замін. Через травму Кендзьора не зміг продовжити поєдинок, його місце на полі зайняв Микола Шапаренко.

Гравців Олександрії дуже розлютив такий розвиток подій. Тиск на ворота Бущана значно зріс. Під час однієї з атак вищезгаданий Кирило Ковалець проривався у штрафний майданчик суперника, дорогою обігравши Ахмеда Алібекова. Хавбек киян не придумав нічого кращого, ніж завалити гравця Олександрії. Арбітр відреагував категорично – небезпечний штрафний у ворота Динамо та жовта картка для порушника, яка стала для Алібекова другою в матчі. Кияни залишились в меншості.

Виконання стандарту не принесло жодних дивідендів для господарів. Згодом невгамовний Ковалець отримав ще одну нагоду відзначитись, але Георгій Бущан врятував свою команду, парирувавши небезпечний удар в ближній кут. За кілька хвилин класне соло продемонстрував Протасов, прорвавшись до воріт підопічних Хацкевича, але захисники закрили удар півзахисника олександрійців.

Наставник Динамо вирішив підкорегувати схему своїх підопічних після вилучення та провів другу заміну. Поле покинув нападник Назарій Русин, замість нього на полі з'явився хавбек Микита Кравченко.

Другу половину зустрічі кияни розпочали з дальнього пострілу Бєсєдіна, Паньків відбив м'яч точно в ноги Циганкову, але капітан Динамо недолуго пробив повз ворота із вбивчої позиції. Ще кілька атак провели гості, демонструючи, що гра в меншості не заставить їх на боротись на втримання результату.

Олександрія також не хотіла падати "лицем в грязюку" перед своїми фанатами. Господарі вибігали у гострі атаки, завдаючи удар за ударом по воротах Бущана, але то бракувало влучності, то сам голкіпер рятував ситуацію.

Ближче до екватора другого тайму господарі перехопили ініціативу в Динамо, намагаючись вирівняти становище. Олександрійці так захопились осадою воріт гостей, що забули про свої володіння. Бєсєдін зумів зачепитись за м'яч після виносу з половини поля "біло-синіх", форвард відпасував направо на набігаючого Циганкова. Капітан гостей на класі протягнув м'яч ще кілька метрів і без шансів пробив у правий кут воріт Паньківа. 2:0.

За кілька хвилин після пропущеного гола Протасов отримав розкішну передачу з лівого флангу та розстрілював ворота киян з 11-метрової позначки. Важко зрозуміти, як в такій ситуації хавбек не зумів влучити в майже пусті ворота. Неймовірний шанс для господарів був змарнований.

Мяч ніяк не міг затриматись в центрі поля. Команди почергово атакували, що не могло не тішити глядачів.