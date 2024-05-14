Полісся може дозволити собі підписувати легіонерів навіть для дублюючого складу.

Житомирський клуб офіційно оголосив про перехід 19-річного нападника Дімітара Трайкова з АП Брера Струміца. Клуби підписали попередню угоду, а гравець вже пройшов медогляд для Полісся.

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Трайков грає на позиціях вінгера та центрального нападника. На дорослому рівні встиг провести 53 матчі, оформивши 9 голів та 3 асисти. Зокрема, мав невеличкий досвід у кваліфікації Ліги конференцій. Також нападник дебютував за молодіжну збірну Північної Македонії.

Щоправда, спочатку Трайков приєднається до Полісся-2. Власник житомирців Геннадій Буткевич ініціював створення ще однієї команди, яку заявляють вже на наступний сезон Другої ліги.

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