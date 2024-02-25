Металіст 1925 та Динамо 25 лютого відкривають для себе другу частину УПЛ 2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу 18 туру – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Металіст 1925 – Динамо розпочався о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція доступна на Setanta Sports. За основними подіями можна стежити у онлайні Футбол 24.

Металіст 1925 – Динамо: анонс матчу УПЛ

Зрозуміло, що для обох команд це перша офіційна гра у 2024 році. Віктор Скрипник дебютує на чолі Металіста 1925. Ще один іменитий новачок – Денис Гармаш, який відразу в основі проти рідного клубу. Олександр Шовковський відповів сюрпризом. 18-річний центрбек Тарас Михавко вперше зіграє за дорослу команду Динамо, хоча на рівні УПЛ певний досвід вже має.

Стартовий склад Металіста 1925:

Динамо: