ЛНЗ має намір підписати Дениса Гармаша, повідомляє видання Епоха футболу.

Гармаш отримав шокуючий варіант продовження кар'єри – ветеран може возз'єднатись з двома екс-динамівцями

Ветеран Динамо не входить у плани Мірчі Луческу, тому може покинути киян вже цього літа. Раніше повідомлялось, що Гармаш зацікавив казахський Ордабаси, де вже грають Євген Макаренко та Владислав Кулач. Цікаво, що у складі ЛНЗ вже є один екс-динамівець – Сергій Рибалка приєднався до черкаського клубу у поточне трансферне вікно.

Нагадаємо, в минулому сезоні Денис здебільшого виходив на заміни, загалом провів на полі 1280 хвилин (майже 14 повних матчів), відзначився 3 голами та одним асистом. Гармаш перебуває у структурі Динамо з 2008-го і лише один раз покидав клуб на піврічну оренду в Різеспорі.

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