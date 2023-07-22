ЛНЗ намерен подписать Дениса Гармаша, сообщает издание Эпоха футбола.

Гармаш получил шокирующий вариант продолжения карьеры – ветеран может воссоединиться с двумя экс-динамовцами

Ветеран Динамо не входит в планы Мирчи Луческу, поэтому может покинуть киевлян уже этим летом. Ранее сообщалось, что Гармаш заинтересовал казахский Ордабасы, где уже играют Евгений Макаренко и Владислав Кулач. Интересно, что в составе ЛНЗ уже есть один экс-динамовец – Сергей Рыбалка присоединился к черкасскому клубу в текущее трансферное окно.

Напомним, в прошлом сезоне Денис в основном выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом. Гармаш находится в структуре Динамо с 2008-го и только один раз покидал клуб на полугодовую аренду в Ризеспоре.

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