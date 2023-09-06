"Ми щасливі та задоволені, що вдалося залучити гравця такого рівня, як Денис.

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Йдеться про ікону київського Динамо, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар’єрі грав важливі матчі та вигравав трофеї.

Ми впевнені, що він покращить нашу гру, ще більше покращить якість команди та стане підсиленням на полі та поза ним. Я бажаю йому успіхів у виступах за наш клуб", – цитує Кулешевіча офіційний сайт Осієка.

Нагадаємо, українець підписав з хорватами однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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