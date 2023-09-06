"Гармаш – ікона київського Динамо": спортивний директор Осієка у захваті від підписання українця
Функціонер хорватського клубу Івіца Кулешевіч прокоментував трансфер Дениса Гармаша до табору "біло-блакитних".
"Ми щасливі та задоволені, що вдалося залучити гравця такого рівня, як Денис.
Гармаш пояснив, чому вирішив перейти в Осієк – легенда Динамо сподівається на легку адаптацію
Йдеться про ікону київського Динамо, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар’єрі грав важливі матчі та вигравав трофеї.
Ми впевнені, що він покращить нашу гру, ще більше покращить якість команди та стане підсиленням на полі та поза ним. Я бажаю йому успіхів у виступах за наш клуб", – цитує Кулешевіча офіційний сайт Осієка.
Нагадаємо, українець підписав з хорватами однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.
Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів