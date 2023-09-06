"Знаю, що Осієк – добре організований клуб з чудовою інфраструктурою. Я побачив, що у нього є численні та пристрасні вболівальники.

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Атмосфера на останніх домашніх матчах була справді вражаючою, і це мене надихнуло. Я хочу зосередитися на тренуваннях, на знайомстві з одноклубниками і досягти найкращого результату разом з ними.

Я спілкувався з Драмбаєвим (захисник Шахтаря приєднався до Осієка на правах оренди на початку липня, – Футбол 24), який сказав, що я не помилюся, якщо приїду. Я знаю, що тут грав і Чеберко, а в київському Динамо я також виступав з Домагоєм Відою, який часто підкреслював свою прекрасну країну і клуб, де він виріс. Я також знаю тренера з Різеспора, тому вірю, що моя адаптація буде легшою.

Позиція в команді? Я атакувальний півзахисник, який може грати трохи замкнутіше, але можу виступати і на вістрі атаки", – цитує Гармаша офіційний сайт Осієка.

Нагадаємо, українець підписав з хорватами однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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