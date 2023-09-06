"Гармаш – икона киевского Динамо": спортивный директор Осиека в восторге от подписания украинца
Функционер хорватского клуба Ивица Кулешевич прокомментировал трансфер Дениса Гармаша в стан "бело-голубых".
"Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис.
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Речь идет об иконе киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.
Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне его. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб", – цитирует Кулешевича официальный сайт Осиека.
Напомним, украинец подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.
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