Марек Гамшік назвав Станіслава Лоботку найкращим гравцем Наполі в сезоні 2022/23. Словацький реджиста вважається "метрономом", завдяки якому неаполітанська команда дотримується правильного балансу між обороною й атакою.

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"Я дуже радий за команду, пишаюся нею. Мені відразу згадуються всі ті неаполітанці, які щороку просили мене виграти для них Скудетто. І ось, нарешті, це відбувається. Ми були так близькі до цього тривалий час..."

Гамшік заявив, що керівництво Наполі зверталося до нього за порадою перед підписанням Лоботки.

"Я сказав їм, щоб вони не вагалися, тому що якщо вони його підпишуть, то вирішать проблему з центральним півзахисником на наступні десять років. На щастя, вони мене почули. Саме Лоботка – найкращий гравець Наполі в цьому сезоні. І я так кажу не тому що він теж словак, як і я", – цитує Гамшіка Voetbal International.

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