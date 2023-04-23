Наполі проводить найбільш невдалий відрізок сезону, під час якого вже вилетів з Ліги чемпіонів, але це не вплинуло на чемпіонські позиції неаполітанців. Ювентус піднявся в турнірній таблиці, адже туринцям повернули 15 очок, які знімали з клубу.

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Команди розпочали обережно, не йдучи великими силами вперед. Зв'язка Кварацхелія – Осімхен вже не сяє, як протягом більшої частини сезону, тож Наполі був не надто активним у створенні моментів. Ювентус ледь не підловив захист неаполітанців на 12 хвилині, коли пішли у високий пресинг – Жуан Жезус в останню мить віддав партнеру. У відповідь Ндомбеле пробив з-за меж штрафного, але м'яч полетів набагато вище воріт.

Мілік класно замикав флангову передачу, але удар від газону не став проблемою для Мерета. Хвіча переправляв головою в дальній кут, але Щенсни потягнув удар (у грузина ще й зафіксували фол в цьому моменті). В підсумку, перший тайм завершився без голів.

Друга половина розпочалась у тому ж темпі. Активніше почали грати вже на 60 хвилині. Ді Марія робив передачу на дальню стійку – Ді Лоренцо у стрибку перервав. Кварацхелія миттєво розігнав контратаку, але його удар поцілив у Осімхена – нігерієць не зміг обробити м'яч. Найкращий момент матчу виник на 71 хвилині – Осімхен пробив після подачі кутового, але точно туди, де перебував Щенсни.

Віктор отримав ще одну нагоду після прекрасної передачі Ді Лоренцо, але нігерієць пробив над воротами. А на 81 хвилині Ді Марія таки відкрив рахунок у зустрічі. Локателлі видав класну дальню передачу, Анхель втікав від захисника, прибрав м'яч під себе та пробив – рикошет допоміг взяттю воріт. Втім, гол скасували через фол Міліка в самому початку атаки.

На початку компенсованого часу забив уже Влаховіч, але і тут гола не було – К'єза випустив м'яч за бокову. Наполі відповів випадом Осімхена, який не встиг переграти Щенсни, а продовження атаки принесло перемогу Наполі. Ельмас навісив на дальній кут воротарського, а Распадор залишили без опіки – форвард зловив м'яч з лету, потужно прошивши Щенсни.

Таким чином, Наполі набрав 78 пунктів, залишившись першим, а Ювентус з 59 очками третій. Цікаво, що партенопейці перемогли вперше за 3 поєдинки – до цього була поразка від Мілана та дві нічиї з Вероною і тим самим Міланом.

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