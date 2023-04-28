Марек Гамшик назвал Станислава Лоботку лучшим игроком Наполи в сезоне 2022/23. Словацкий реджиста считается "метрономом", благодаря которому неаполитанская команда соблюдает правильный баланс между обороной и атакой.

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"Я очень рад за команду, горжусь ей. Мне сразу вспоминаются все те неаполитанцы, которые каждый год просили меня выиграть для них Скудетто. И вот, наконец, это происходит. Мы были так близки к этому долгое время..."

Гамшик заявил, что руководство Наполи обращалось к нему за советом перед подписанием Лоботки.

"Я сказал им, чтобы они не колебались, потому что если они его подпишут, то решат проблему с центральным полузащитником на следующие десять лет. К счастью, они меня услышали. Именно Лоботка – лучший игрок Наполи в этом сезоне. И я так говорю не потому что он тоже словак, как и я", – цитирует Гамшика Voetbal International.

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