Кубок африканських націй. Перший тур

Група F

Мавританія – Гамбія – 0:1

Гол: Джалло, 10

Арбітр призначив 2 пенальті, вилучив гравця і не дав зіграти навіть 90 хвилин – Малі здолало Туніс у скандальному матчі

Цьогорічний розіграш Кубка Африканських націй вже привчив до скандальних ситуацій. Звітний матч стартував з однієї із них. Організатори тричі увімкнули неправильний гімн збірної Мавританії. Зрештою, футболісти заспівали його без супроводу мелодії.

Можливо, цей інцидент підкосив бойовий дух мавританців, адже вони пропустили вже на 10-й хвилині. Аблі Джалло наважився на удар з-за меж штрафного і виконав усе бездоганно. Цей гол так і залишився єдиним у матчі.

Три фінальні свистки, дискваліфікація за корупцію і робота на топ-рівні, або Хто судив скандальний матч КАН

Після першого туру Гамбія та Малі очолюють квартет F, маючи у активі по перемозі з мінімальним рахунком. У наступному турі лідери зіграють між собою.