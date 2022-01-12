Головний арбітр зустрічі Янні Сіказве аж два рази завершував поєдинок. Щоправда, так і не зміг зробити це належним чином. Спочатку рефері дав фінальний свисток на 85-й хвилині, а потім за 11 секунд до завершення основного часу.

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За інформацією The Athletic, організатори намагалися повернути команди на поле, аби дограти матч. Можливо, навіть з компенсованим. Через це навіть перервали післяматчеву прес-конференцію головного тренера Малі Мохамеда Магассуби.

Малійці послухалися і вийшли на поле, але Туніс запротестував і залишився у роздягальні. Резервний рефері Елдер Мартінс де Карвалью, який підмінив Сіказве, знову дав фінальний свисток.

Зауважимо, що Янні Сіказве – один із провідних африканських арбітрів. Він обслуговував фінал КАН-2017, працював на ЧС-2018, а також судив фінал Клубного чемпіонату світу в 2016 році. Однак у його біографії є і скандальна сторінка. У 2018-му його тимчасово дискваліфіковували через підозри у корупції на матчах Азійської ЛЧ. Згодом справу закрили через відсутність доказів.

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